Viel Humor durchzieht diese ernste Geschichte

Angst vor Fremdbestimmtheit

Er ist sich seiner Situation bewusst und hat riesengroße Angst davor, irgendwann einmal nicht mehr gut sprechen zu können, in ein Stadium des Dahinsiechens zu kommen. So will er davor und selbstbestimmt noch in Würde seinem Leben ein Ende setzen. Wenngleich er trotz großer Bestimmtheit mit der er seinen Wunsch immer wieder äußert, hin und wieder aufblitzen lässt, dass er doch irgendwie am Leben hängt. Zur Verwirklichung seines Willens braucht er wen, der ihn in die Schweiz fährt, wo Freitod-Unterstützung bei unheilbaren Krankheiten erlaubt ist.