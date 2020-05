Umwelt-Kunst: Großer hölzerner „Kristall“ und Knirsch-Hocker

Kristalle

Übrigens – an den Rändern der Seitenflächen des Kristalls ebenso wie an so manchen Stellen der Seiten des Hockers finden sich glitzernde und glänzende kleine Kristalle in verschiedenen Formen und Farben. Auch die sind recycelt, waren schon vorher irgendwo anders drauf, erklärt die Lehrerin. Und konnten nun hier zur Verzierung geklebt und am Stoff angenäht werden. Sie wurden von Swarovski zur Verfügung gestellt. Die gleichnamige Foundation hat gemeinsam mit Teach for Austria (Akademiker_innen aus anderen Berufen unterrichten und werden – zumindest zeitweise – Lehrer_innen) den oben schon genannten Kreativwettbewerb „Shine Brighter Challenge“ veranstaltet.

4R

Lehrer*innen sammelten mit ihren Klassen Ideen für ein Umwelt-Kunst-Projekt. Motto für die Projekte: „Refuse, Reduce, Reuse, Recycle“ (Müll vermeiden, verringern, wieder verwenden und damit in den Kreislauf bringen statt wegzuwerfen).

Die 1a der EMS Neustiftgasse hat mit ihrem Projekt, in dem sie mit künstlerisch gestalteten Objekten Umweltprobleme thematisiert, selbst einen weiteren Bewerb ins Leben gerufen. „Werde Umwelt-Held*in!“ sorgt somit dafür, dass andere die Bilder der 24 Kinder dieser Klasse nicht nur anschauen, sondern sich auch überlegen, wie sie selbst der Umwelt helfen könnten. Womit ein weiterer Kreislauf in Gang gesetzt wird. Die Sieger_innen bekommen übrigens bemalte Stofftaschen mit Botschaft und die allerbesten Einsender_innen – Jury wird die ganze 1 a sein – bekommen solche Hocker wie oben beschrieben.