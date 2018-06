Über schwierige (Kletter-)Steige zu sich selbst fin(n)den

Weil Klettern eine wichtige, ja fast zentrale Rolle in diesem Jugendroman spielt, war vor – oder hinter (je nach Sichtweise) dem Jugendzentrum come2gether in Wien-Erdberg ein mobiler Kletterturm aufgebaut. Drinnen las Manfred Rumpl, Autor von „Finns Irrfahrt“ (Verlag Picus) Ausschnitte aus dem Buch. Rund um ihn saßen Kinder und Jugendliche von denen die meisten zum ersten Mal einen leibhaftigen Buchschreiber vor sich hatten. Sie lauschten der Schilderung, wenn sich die Hauptfigur namens Finn wieder einmal an seinen Aufstieg aufs „Dach“ wie der verflixte Überhang heißt und den damaligen Absturz erinnert, der vieles für ihn verändert hatte.

Wobei, ums Klettern geht‘s zwar immer wieder. Aber bei weitem um ganz alltägliche, bekannte Dinge, die Jugendliche beschäftigen und bewegen: Wickel zu Hause, in dem Fall mit Richi, der sich als erziehende Stiefvater aufführt – und obendrein Lehrer und Gemeindepolitiker ist. Um Vergangenheit seiner Familie, die ihm verschwiegen wird – was hat’s mit dem Verschwinden des Vaters auf sich?

Vielleicht nicht so allgemein verbreitet, aber Finn engagiert sich auch gemeinsam mit anderen Jugendlichen in der Gemeinde in Sachen dunkle Geschäfte mit dem Müll. Und er haut mit Freund_innen seiner Clique eines Tages ab. Freiluftkonzert, Suche nach seinem Vater, erster Sex... – all das beschreibt der Autor in höchst ausgefeilter, kunstvoller Sprache. Immer wieder flicht der Autor offenbar eigene Erfahrungen und Erinnerungen an eigenes Klettern, an eigene gehörte Musik ein. Und philosophische Gedanken, wie sie sich Jugendliche gerade in der Phase der Suche nach dem Sinn des Lebens und sich selbst und ihre Stellung in der großen Welt im Allgemeinen sowie der kleinen rund um sich stellen.