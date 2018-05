„Tu ma was! Es gibt viele Möglichkeiten aktiv zu werden.“

Am 15. Mai starteten die Open House Tage im Dschungel Wien, an denen das Theater in einen Raum des Dialogs und der Interaktion verwandelt wird. Etwas, wofür im Dschungel immer sehr viel Platz zu sein scheint, doch an diesen Tagen ist dafür sogar die Tribüne im Aufführungssaal abgebaut worden. Es sind nun nicht mehr nur die Welten der Stücke, sondern auch die persönlichen Welten des Gegenübers, in die man dort durch Gespräche auf Augenhöhe eintauchen kann.

Auch als man am Mittwochabend den Raum betrat, sah man nicht die gewohnten links aufsteigenden Sitzreihen, sondern wurde aufgefordert in einem großen Kreis Platz zu nehmen, in dem bald eine Diskussion begann. Das Thema des Abends war vor allem die Frage, was junge Menschen in der Zukunft brauchen.

Was ist geblieben?

Das Gespräch nahm allerdings in der Vergangenheit seinen Anfang, denn Corinne Eckenstein, die künstlerische Leiterin des Dschungels, begann es mit einer Frage, die für sie auch eine wichtige Anregung für die „offenen“ Tage war. Die Frage, was von der 68er Bewegung, die heuer vor 50 Jahren stattgefunden hat, übriggeblieben ist und was diese für junge Menschen heute bedeutet.

Es schien als hätte Jede/r im Raum, auch die Jüngsten unter den BesucherInnen, Bilder zu dieser Zeit im Kopf, die auf eine Weise zu einem Mythos geworden ist. Bilder von Hippies in bunten Kleidern, starken, lauten Protesten für Liebe, Friede und Freiheit, oder von großen Peace-Zeichen, wie sie auch auf den Plakaten zu sehen sind, die den Raum schmückten. (Sie wurden davor von Kindern und Jugendlichen für den Jugend-Friedens-Preis gestaltet.)