Wie geht’s hier zu Oxbridge?

Nach Möglichkeit real live

Kann das Seminar-Wochenende heuer unter den geltenden gesundheitlichen Sicherheitsbestimmungen überhaupt stattfinden, will der Kinder-KURIER wissen.

„Wir planen es jedenfalls, arbeiten gleichzeitig aber auch an Online-Möglichkeiten“, so Siba Auf, freiwillige Mitarbeiterin beim österreichischen Zweig dieses Projekts. Sie selbst studiert im sechsten Semester Wirtschaftsrecht an der Wiener WirtschaftsUni, verbrachte das Wintersemester an der Uni von Warwick in Coventry ( England) und kam noch rechtzeitig vor dem Lockdown im März nach Wien zurück. Erst kürzlich erfuhr sie von dem Projekt und begann bald danach sich freiwillig dafür zu engagieren. „Es geht vor allem darum, den Zugang für Jugendliche zu den Studien zu ermöglichen, ihnen Hilfestellungen für die formalen Aufnahmebedingungen zu geben aber auch über Stipendienmöglichkeiten zu informieren, die vielleicht nicht so bekannt sind.“

Im kommenden Wintersemester wird sie ihr Bachelor-Studium in Wien abschließen, möchte den Master an einer ausländischen Uni machen und meint, es wäre auch das Auslandssemester durchaus leichter zu organisieren gewesen, hätte sie schon vorher projectaccess gekannt.