Top3-Texte - leichter zu lesen

Denk dir die Welt

Mara, 12 Jahre

Hallo, ich bin Gott, so nennen mich zu mindestens die Menschen. Ich heiße nicht Gott, ich habe keinen Namen, keine Bestimmung oder Geschlecht. Ich bin kein Wesen, welches man sich vorstellen und anfassen kann. Ich bin eine Seele oder besser ausgedrückt ein „Licht" voller Hoffnung. Mich gibt es gar nicht, nur durch die Vorstellung der Menschen, jedoch bin ich das Leben, das alles zusammenhält, jedes kleine Stückchen dieses Universums. Die Menschen sind so klein und zerbrechlich, dass sie so unwichtig wirken mit ihren Problemen. Diese Probleme wären so einfach zu lösen, warum?

Menschen sind doch nur Zweibeiner, die sich einbilden, dass sie etwas besonders wären. Sie halten nicht einmal zusammen, sondern zerstören sich selbst und die Welt noch dazu. Man will es nicht glauben, aber Tiere und Menschen sind genau dasselbe. Sie leben alle auf diesem winzigen blauen Planeten. Der ihnen Schutz, Luft und ein Zuhause bietet, denken die meisten von ihnen.

Da draußen auf dieser Erde gibt es Menschen, die kein Zuhause haben, niemanden den sie in den Arm nehmen können. Kinder. Einige haben ein tolles Leben, aber auch viele davon wissen nicht mal was ihre Bestimmung ist. Diese Kinder haben nichts, kein Zuhause, keine Familie und keine Zukunft auf besseres Leben. Kinder, die die Schulden der Erwachsenen abarbeiten müssen, sind oft krank, seelisch wie auch körperlich. Menschen sind oft unberechenbar. Sie wissen nicht was sie tun, aber tun so, als wären sie die Profis ihrer Zeit. Das Meer ist nicht wiederzuerkennen. Fische, Pflanzen und Wasser leiden unter den Umweltverschmutzungen der Zweibeiner. Menschen mögen das Meer als Nahrungsquelle, Schwimmpark und Aussicht, haben aber keine Skrupel, dem Meer zu schaden. Sie lieben es einzigartig zu sein, diskriminieren andere Leute wegen ihrer Hautfarbe, Krankheit und Liebe.

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, diese verfressene Wessen, endlich mal vegetarisch leben würden, um zu begreifen, dass man Tiere respektieren und nicht in diese Massenzucht stecken sollte. Ich verstehe nicht warum Tiere kein tolles Leben führen und nicht jeden Tag auf die Weide dürfen. Es gibt keine Flugzeuge mehr, Menschen gehören nicht in die Luft, sondern auf den Boden. Ich würde mir vorstellen, dass jeder hier kein eigenes Auto besitzt. Straßenbahnen, Busse und Autos fahren fast nur noch unter der Erde, damit überirdisch Bäume, Blumen, Sträucher, Menschen wieder Raum haben. Wie ein riesengroßer Park für alle Geschöpfe. Jeder Mensch hat gleich viele Rechte, egal ob Mann, Frau, mit Behinderung, jung oder alt. Menschen die im Monat über 3500€ verdienen, sollten im Jahr mindestens 1500€ an gute Zwecke spenden. Es ist für arme Menschen trotzdem möglich sich eine Wohnung zu leisten oder zu kaufen. Jeder bei uns findet einen Job, auch Flüchtlinge und andere Leute ohne Abitur, Abschluss, Menschen die nicht ihre Sprache sprechen. Der Dschungel ist ein wunderschönes Gebiet ohne Lärm, Bagger und Menschen. Der Regenwald ist das Leben der Spinnen, Jaguaren und Schlangen. Jede Liebe dieser Welt wird akzeptiert so wie sie ist ohne· blöde Kommentare und Mobbing.

Diese ist jetzt die Zeit, in diesen Moment, in der ich lebe. Alles wäre so einfach, würden die Menschen daran, an sich glauben, etwas bewirken. Ich glaub daran, denn wir sind Gott.