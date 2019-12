Thomas Brezina schenkt kranken Kindern Bücher – und Zeit

Zum mittlerweile 24. Mal besuchte der bekannte – nicht mehr „nur“ – Kinderbuchautor und Fernsehmacher Thomas Brezina vor Weihnachten Kinder im Wiener Wilhelminenspital. Der UNICEF- sowie Andersen-Botschafter verbrachte den ganzen Vormittag in den Pavillons der Kinderabteilung, ging von Bett zu Bett, sprach mit den Kindern, Eltern und schenkt ihnen seine Bücher, die für diesen Zweck von den Verlagen G & G und edition a zur Verfügung gestellt wurden.

„Die Freude der Kinder ist für mich ein richtiges Geschenk jedes Jahr vor Weihnachten bei meinem Besuch im Wilhelminenspital. Mein großer Respekt gilt allen PflegerInnen und ÄrztInnen, die so viel tun, damit sich Kinder und Eltern in einem Krankenhaus wohlfühlen. Es ist doch wunderbar, dass wir Jahr für Jahr mit Büchern und Zeit so viel Lächeln erreichen können“, erklärt Thomas Brezina.

Der Bezirksvorsteher von Ottakring (hier liegt dieses große Krankenhaus) und gleichzeitig Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde, die die Aktion organisieren, Franz Prokop meinte: „Wir erleben diese gemeinsame Freude mit den Kindern und Thomas Brezina nun schon seit 24 Jahren. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Die Weihnachtsaktion der Wiener Kinderfreunde …

… umfasst Büchergeschenke für Kinder in Spitälern und Heimen, den Besuch von Thomas Brezina im Wilhelminenspital sowie die Einladung Tausender Kinder in ein Kindermusical, dieses Jahr in der Stadthalle Wien.