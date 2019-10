Teil des Storyboards und Set-Designs kommen aus Österreich

Deutschland, Luxemburg, Belgien und Tschechien 2019 – so steht’s bei den Credits des Animationsfilms „Fritzi eine Wendewundergeschichte“, der am 11. Oktober in Österreichs, am 9. Oktober in die deutschen Kinos kommt. Doch auch Österreich war beteiligt. Genauer gesagt die Gruppe Neuer Österreichsicher Trickfilm (NÖT).

Ein Teil dieses Kollektivs war noch wegen eines anderen Projekts (Die TV-Serie „Die Hexe Lilli“) in Berlin und hatte Kontakt zu Ralf Kukula, einem der Regisseure von „Fritzi“. Er, aus dem ehemaligen Osten, und sein Kollege Matthias Bruhn, ein „Westler“, sind gemeinsam für den Film regiemäßig verantwortlich - sozusagen eine echte Vereinigung, nicht wie in der politischen Realität, wo der Osten eher dem Westen angegliedert worden war.