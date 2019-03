Standfester Slow-Motion-Tanz auf rutschigem Grund

Eine relativ kleine, weiße, glatte Tanzfläche. Eine Tänzerin, die sich einölt und mit Schlittschuhschritten diese Tanzfläche umkurvt. In Zeitlupe. Nein, in Super-Zeitlupe. Schon beim Zuschauen scheint sich Muskelkater in die auf der Sitzbank ruhenden Oberschenkel zu übertragen.