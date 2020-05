Spielerische Quiz-App startet wegen Corona früher

Wer weiß mehr? Oder weißt du das? Was als Prüfung in der Schule oft Sorgen bereitet, macht als Quiz nicht selten Spaß. Warum also nicht das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Der kürzlich neu gelaunchte YooQuiz verbindet die Fragen mit dem Schulstoff und Lehrplan. 7000 Fragen in sieben Fächern – von Bio über Geo und Geschichte bis Mathe und dazwischen noch Chemie, Physik und Englisch – Level Schulstufen 5 bis 12 kannst du spielen.

Die App für Smartphones (sowohl Android als auch IOS) umfasst einen Trainings-Modus – in dem die Antworten gleich mit auftauchen, einen Single-Player und einen Duell-Modus – jeweils rundenbasiert. Ab Herbst soll es, so Christian Stundner von der Yoovis Education GmbH in einem Interview mit dem Kinder-KURIER, auch Turniere geben.