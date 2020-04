Spielenacht gegen bzw. mit „Pandemie“ diesmal Online

Lange Nächte der Museen, Kirchen, Forschung, des Theaters, Kabaretts usw. gibt’s schon teils Jahrzehnte. Auch die Spielenacht ist ein Fixpunkt im Jahreskalender der der wienXtra-Spielbox – und viele Spiele-Fans. Geht natürlich derzeit (noch) nicht live, analog vor Ort. Das heißt, live schon – im virtuellen Raum – am 30. April von 18 bzw. eigentlich schon ab 12 Uhr Mittag bis 2 Uhr des 1. Mai. Übrigens: Ab 4. Mai öffent die Spielebox wieder - mit den erforderlichen Einschränkungen - Abstand und so weiter.

Und dennoch geht’s vor allem nicht um Online-, sondern Brett- und andere Games. Das Programm für die digitale Spielenacht ist ziemlich abwechslungsreich.

Ab 12 Uhr steigt eine Fotochallenge/Schnitzeljagd – bei dir zu Hause. Sechs Stunden später starten moderierte Spielerunden. Darunter spielen sich Klassiker ab wie „Die Werwölfe von Düsterwald“ (in einem virtuellen Dorf) oder „Bingo“. Spielerisch Wissen testen und messen in „Pub Quiz“ – halt ohne Pub, Detektiv_in spielen in „Crime Stories“ oder beliebte Party-Spiele halt über die Distanz und via Monitor – ob Computer, Tablet oder SmartPhone stehen ebenso auf dem Online-Programm wie der Versuch aus einem multimedialen Escape Room gemeinsam zu entkommen.