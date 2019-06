Schnurspringen und Springschnüre selber drehen

Buttern

Danach stand „Butter stampfen“ auf dem Programm. Nun, gestampft wurde nicht mehr wirklich. Karina Pech, eine der Betreuer_innen hier, zeigt’s aber an einem kleinen, handlichen Modell am Tisch vor: Der Rahm der Milch wurde abgeschöpft, kam in große Holzbottiche und oben drauf wurde eine Holzplatte mit Löchern gelegt. An der Stange in der Mitte anhaltend mussten die Kinder vor rund 100 Jahren so lange auf dieser Platte fest treten bis aus der Flüssigkeit drunter Butter geworden war. Statt Stampfen wird hier geschüttelt. Die Kinder kriegen bei dieser Station ein Glas mit Schraubdeckel. In dieses schütten sie ein bisschen Schlagobers, verschließen das Glas und beginnen zu schütteln. Irgendwann wagen sie einen Blick durchs Glas und kontrollieren, ob die Masse schon von flüssigem in halbwegs festen zustand übergegangen ist. Das lässt sich beim Schütteln irgendwie auch Hören und Spüren ;)