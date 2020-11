Corona-Sonderpreis-Text: Rotkäppchen und der Corona-Wolf

Geschrieben - und gezeichnet - von Christoph, 14 Jahre

Vor nicht allzu langer Zeit, im März 2020, saß Rotkäppchen vor dem Fernseher und langweilte sich zu Tode. Als die Mutter das sah, sagte sie: „Willst du nicht einmal deine Großmutter besuchen? Sie ist so einsam und allein und könnte etwas Gesellschaft brauchen. Doch nimm dich vor dem bösen Corona-Wolf in Acht! Du könntest deiner Großmutter auch noch eine Maske und ein Fläschchen Desinfektionsmittel mitnehmen, damit sie vor ihm geschützt ist. Außerdem fände sie Pizza und Cola auch nicht schlecht.“

Rotkäppchen fand diese Idee großartig, denn es hatte seine Großmutter schon seit Wochen nicht mehr gesehen und etwas frische Luft würde ihm auch guttun. Das Mädchen zog seine Turnschuhe an und weil es ein sehr vorsichtiges und kluges Mädchen war, nahm Rotkäppchen auch noch eine Maske und ein Desinfektionsmittel für sich selbst mit.

Gut ausgerüstet machte es sich nun auf den Weg. Das Mädchen achtete darauf, dass es in den engen Straßen niemandem zu nahekam und ging auch nicht in eines der vielen Lokale am Wegesrand. Doch wie aus dem Nichts tauchte der Corona-Wolf vor ihm auf und meinte: „Wohin des Weges, gutes Kind?“

Dieses antwortete: „Ich werde meiner Großmutter einen Besuch abstatten.“ Daraufhin sprach der Graue mit dem seltsamen stacheligen Fell: „Dort drüben in der Villa wird gerade eine lustige Hausparty gefeiert. Geh doch hin, ich kümmere mich in der Zwischenzeit um deine Großmutter.“

Das war eine gute Idee, fand Rotkäppchen, obwohl es ja eigentlich verboten war. Sofort lief es zu der Villa, der Corona-Wolf verschwand in einer Seitenstraße und sah deshalb nicht mehr, wie das Mädchen seine Hände desinfizierte und sich eine Maske aufsetzte. Denn trotz aller Vorsicht hatte es doch ein Recht darauf, andere Kinder zu treffen, zu spielen, sich zu unterhalten und einfach unbeschwert zu sein. Nach ein paar Stunden Feiern bekam Rotkäppchen dann doch ein schlechtes Gewissen und machte sich besorgt auf den Weg zur Großmutter.

Dort angekommen klopfte das Mädchen an die Tür und wartete. „Komm doch herein, mein liebes Kind, die Tür ist offen“, kam es von drinnen. Rotkäppchen trat ein und sah jemanden im Bett liegen. „Hallo Großmutter, ich habe dir etwas mitgebracht“, erklärte es und hielt den Korb hoch.