Raus aus der Blase – Frieden lässt sich erleben

Frieden ist machbar

Frieden ist machbar. Das bewiesen nun wieder einmal an die drei Dutzend Jugendliche im niederösterreichischen Lackenhof und in Wien. Zum bereits 17. Mal fand das Peacecamp statt, bei dem Jugendliche aus Israel – einerseits jüdische, andererseits palästinensische sowie aus Ungarn und Österreich zehn Tage aufeinandertreffen. In kleinen und großen Diskussionsrunden, in Workshops, bei sportlichen und bei kulturellen Aktivitäten begegnen sie einander, setzen sich mit sich selbst und anderen Positionen auseinander. In dieser Zeit arbeiten sie aber auch an einer gemeinsamen Show, die sie zum Abschluss einmal in Niederösterreich und einmal in Wien – seit Jahren immer im Dschungel-Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier vor Publikum vorführen. Und da dies in Wien ihr letzter gemeinsamer Abend ist, fließen meist seeeeehr viele Tränen, die noch stärker als alle Worte beweisen, welch positives emotionales Zusammenwachsen möglich ist, wenn nicht Gegensätze, Konflikte, gar Feindschaft das Geschehen diktieren, sondern alle an einem friedlichen Miteinander, an Koexistenz arbeiten.

https://2019.peacecamp.net/

Follow @kikuheinz