Rätselkrimi rund um Märchen

Der Titel deutet viel an, sagt aber noch lange nicht alles. Natürlich dreht sich „Ach wie gut, dass niemand weiß“ um Märchen, auch wenn weder das vom Rumpelstilzchen noch ein anderes bei diesem Theaternachmittag erzählt oder gespielt wird.

Am Beginn des knapp mehr als einstündigen gemeinsamen Events in einem ehemaligen Verkaufslokal für Parkettböden schwören der Schauspieler ( Christian Kohlhofer) und die Regisseurin, die an der Kassa sitzt (Margit Mezgolich) darauf ein, Agentinnen und Agenten zu sein. Jede und jeder, der zur Vorstellung kommt, kriegt ein Schild mit neun kleinen Emoticons und viel Platz, um dort einen eigenen mehr oder minder fantasievollen „Deck“namen draufzuschreiben. Der ist dann natürlich nicht wirklich geheim ;)

Die ersten Agent_innen-Regeln sind mit vielleicht ein bisschen zu viel oberaffengeil und megacool verklickert, da platzt eine Schauspielerin ( Petra Strasser), deren Figurenname hier gar nicht verraten werden soll, mitten ins Geschehen. Doch auch sie ist irgendwie in einer Mission unterwegs, wenngleich nicht geheim, drängt sie doch jedem und jeder die Story auf, die nur der Ober-Agenten-Lehrer nicht und nicht glauben will.