Preise für Sozial-Projekte von Wirtschafts-Schüler_innen

„Veränderung, sie beginnt mit dir“ war das Motto der diesjährigen Amicus-Awards. Zum 15. Mal wurden in der Handelsakademie am Rande der Wiener Innenstadt, in der VBS (Vienna Business School) Akademiestraße Preise für die besten Sozialprojekte vergeben. Zwölf unterschiedliche Initiativen aus den Klassen dieser privaten Wirtschaftsschule hatten sich um die Auszeichnungen beworben, die der katholische Religionslehrer Piotr Kubiak 2002 ins Leben gerufen hatte. Das eingangs zitierte Motto ist übrigens eine Hommage an Nelson Mandela, den Freiheitskämpfer und ersten Präsidenten jener Zeit in Südafrika seit die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr wie davor aufgrund ihrer Hautfarbe vom politischen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen war.

Als gleichwertige Siegerprojekte wurden drei der eingereichten Projekte gekürt und mit je einer bronzenen Amicus-Statue auf die Bühne des Festsaals geholt:

„Freundschaft verbindet“ half – und hilft - Kindern aus dem Slum Matahare am Rande von Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Das Projekt dauert bereits sechs Jahre. Während dieser Zeit wurde 21 Kindern der Schulbesuch ermöglicht, sie erhalten Schulgeld und warme Mahlzeiten, bekommen Hefte, Bücher und Schuluniformen finanziert und haben auch die Möglichkeit, im Internat zu wohnen. Die Schüler_innen der Vienna Business School Akademiestraße (derzeitige Projektträger: Klasse 1BK) führten mehrere Spendensammel-Aktionen durch, gemeinsam mit den Projektpartnern Integrative Schule Hernals und der Pfarre Sühnekirche Hernals.