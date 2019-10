Plötzlich war die Freundin weg …

Der Animationsfilm

Zehn Jahre später kommt nun der Animationsfilm „Fritzi eine Wendewundergeschichte“ in die Kinos. Dieser baut im Wesentlichen auf dem Buch auf, erfindet aber eine Ebene dazu. Das Drehbuch wollte der Handlung eine dramatische Dynamik verleihen. Sophie überlässt ihren Hund Sputnik vor der Fahrt in den Urlaub nach Ungarn der besten Freundin Fritzi. Sophie weiß nichts von den Absichten der Mutter, gar nicht mehr zurück in die DDR zu wollen. Fritzi will nun irgendwie Sputnik der Freundin zurückbringen – zunächst nach Ungarn, dann direkt nach Westdeutschland … Damit stößt sie schrittweise selbst an die Grenzen des Regimes …

„Fritzi eine Wendewundergeschichte“

Ab 11. Oktober in österreichischen Kinos

Deutschlandpremiere am 7. Oktober 2019 am geschichtsträchtigem Ort in der Leipziger Nikolaikirche, von wo aus viele Montags-Demonstrationen ihren Ausgang genommen haben

