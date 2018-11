„Pinguine können fliegen!“

Inspirationen aus Literatur, Comic und Sportwelt

Vorbilder für ihre fünf Bühnenfiguren haben sie in Literatur, Comic und der echten Sportwelt gesucht und gefunden. In dem einen und anderen Detail lassen sie diese „Verwandtschaft“ auch anklingen: Laura (Mara Koppitsch) aus Tennessee Williams‘ „Die Glasmenagerie“. Riss ( Gerhard Flödl) auch schon vom Namen her nimmt Anleihe bei „Der Zerrissene“ von Johann Nestroy, ebenso Nora ( Angelika Orzel) bei Henrik Ibsens „Nora oder Ein Puppenheim“. Den Namen hat Mike ( Stefan Kaiser) vom ehemaligen Box-Champion und Ohr-Abbeißer Mike Tyson. Haily (die schier vor Power explodierende Julia Vozenilek) erweist Harley Quinn (Batman-Figur, Geliebte vom Joker) die Ehre.

Es bleiben aber bewusst nicht mehr als Inspirationen durch die genannten bekannteren Figuren, die fünf jungen Bühnenaktuer_innen des Ensemble „junges theater im ersten stock“ ( Wien, Mariahilfer Straße) schaffen ihre eigenen Charaktere – und machen vielleicht auch durch die Art ihrer Entwicklung Mut, auch wenn das Stück gegen Ende einen harten Bruch erlebt.