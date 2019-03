„Nicht so einfach mit dem langen Storchschnabel“

Die Grundgeschichte

Der böse Zauberer Mystifax verwandelt das Königspaar in Mäuse, Graf, Gräfin und ihre Tochter in arme Schlucker, nachdem er ihnen den magischen ring von König Salomon gestohlen hat. Sie kommen wieder in dessen Besitz, da der Hahn Gallo dem Zauberer den Ring entwendet. Die Vögel stehen zu Gericht über den Mord an der Henne Gallina und ihren Küken. Die Katze hat sie gefressen, die Tat wird aber Hahn Gallo in die Federn geschoben. Mit einer List kriegt der Zauberer zunächst den Ring wieder, doch natürlich gibt’s am Schluss ein Happy End.