Modell gemeinsam gebaut, App alleine programmiert

Wie erfolgte die Arbeit am Modell?

Florian: Ich hab an dem Modell mit der Gruppe mitgearbeitet. Wir haben immer alle zusammengearbeitet. Wir haben uns in der Freizeit getroffen und am Modell gearbeitet. Jede und jeder hat gemacht, was gerade zu tun war.

Hatten Sie einen Plan oder eine Skizze?

Nein, wir haben einfach drauf los gearbeitet. Angefangen mit einem Berg zuerst aus Zeitungspapier, dann eine Schüssel drauf. Dann hatten wir eine bessere Idee und mit Sprühschaum gearbeitet.

Woher kam das Wissen über die Kraftwerkstypen?

Damit haben wir uns in der Schule beschäftigt.

Angeblich sind Teile des Modells funktionstüchtig?

Sonnenlicht bräuchten wir, die haben wir jetzt hier leider nicht. Sonst würde sie die Pumpe antreiben und das Wasser raufpumpen. Der Sterlingmotor und dieses Windkraftwerk würden auch funktionieren. Die Dioden würden aufleuchten.