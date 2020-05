Mit Rollen-Spielen in die internationale „Zeitkapsel“

Aus dem Home-Office in Irland

Eine der jungen Theater-begeisterten ist Abigail aus Irland. Sie war im Herbst nach Baden gekommen, um hier ihr freiwilliges soziales Jahr zu machen. Zwei Jahre davor war sie als Schülerin Teil eines internationalen Theaterprojekts in Baden – Grund genug ihr Jahr als „Freiwillige im Europäischen Solidaritätskorps“ zu absolvieren. Und nun – aus ihrem irischen „Home“-Office nach wie vor Teil des BiondekBühnen-Teams – stieß sie auf eine Initiative der britischen Three-Company: The Coronavirus Time Capsule - A week-by-week response to the pandemic, through the eyes of teenagers everywhere (Die Corona-Virus-zeitkapsel – Eine wöchentliche Antwort auf die Pandemie – durch die Augen Jugendlicher überall). Die Gruppe aus UK (United Kingdom - Großbritannien) mit der „Corona-Virus-Zeitkapsel“ und wöchentlichen Videos, die Zeit der Pandemie und ihrer Folgen aus den Augen Jugendlicher zu spielen und filmen. Und rief dazu auf, andere Theatergruppen sollten/könnten diesem Beispiel folgen.