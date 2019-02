Mit Gedanken spielen und sie fliegen lassen

Witziger Auftritt

Nach diesem Vorspiel tritt die Hauptfigur, Misa ( Regina Picker, die sich auch das Stück ausgedacht hat) in Erscheinung, albert – zum Gaudium des Publikums - mit einer riesigen (Zahn-)Bürste herum, macht sich mit einer Fliegenklatsche auf der Bühne und zwischen den Publikumsreihen daran, imaginäre Fliegen zu erwischen. Und plötzlich fliegen hinter der Couch Bälle in die Höhe, werden dort jongliert – von dem Bühnenkompagnon, der nun in silberner Kleidung und ebensolchen Stöckelschuhen in Erscheinung tritt.