Merkure für die Besten der Besten

Elektrisch fahren

Recht schwer muss der Jury die Wahl in der Kategorie bestes innovatives Projekt gefallen sein. Die Bandbreite der eingereichten Projekte dafür reichte von einer fundierten Analyse von Kryptowährungen – zu einem Zeitpunkt als die (medial) noch gar nicht so gehypt waren über ein Marketing-Konzept für nachhaltiges, upgecycltes Spielzeug (Bioblo), ein ausgefeiltes Social-Media-Konzept für die österreichischen Nationalparks samt Real-Live-Erlebnissen wie Urban Jungles und Sounds Like Nature-Pop-up-Stores bis hin zu einer Feldstudie für eMobilität. Für letztere durften Musa Marabaoğlu, Murat Spahiu und Furkan Tahan von der VBS Schönborngasse den Merkur in Empfang nehmen. Anfangs hätten sie schon den Motorenlärm und die PS vielleicht ein wenig vermisst, dafür sei aber die Beschleunigung von 0 auf 100 auch nicht ohne, so die eMobilitäts-Studien-Autoren.