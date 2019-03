Rollentausch zwischen Autor und Jugendlichen

Ein Autor kommt in eine Schule – und liest. Das kommt immer wieder vor. Der umgekehrte Fall, ein Autor kommt und er hört (fast) „nur“ zu – das könnte vielleicht sogar eine Premiere gewesen sein. So geschehen Mitte März in der Neuen MittelSchule in der Rennbahnsiedlung in Wien-Donaustadt. Schon die Adresse der Schule ist ein Statement fürs Lesen: Mira-Lobe-Weg benannt nach der Autorin, die mehr als 100 Kinderbücher darunter so Allzeit-Hits wie „Das kleine ich bin ich“ oder „Die Geggis“ verfasst hatte.