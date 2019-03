Lernhilfe in familiärer Atmosphäre

Klares Ziel

In der Zwischenzeit macht sich Moses daran, Reimwörter für eine Lückentext im Schulbuch zu finden, die zunächst keinen Sinn zu ergeben scheinen, bis das in den letzten beiden Zeilen selbst angesprochen wird. Auf dem Nebentisch blättert Kosta sein Chemie-Buch durch, vertieft sich kurz in die Tabelle des Periodensystems der chemischen Elemente. Kurz schaut er sich mit Muriel auch noch Physik sowie mathematische Funktionen an. All das steht in den nächsten Tagen und Wochen als Prüfungen in der Schule an. Seit drei Jahren ist er in Österreich, wiederholt jetzt die vierte Klasse Mittelschule, ist auf einem guten Weg und hat ein klares Ziel: „Ich möchte die Chemie-HTL in der Rosensteingase machen.“ Chemie ist seine Leidenschaft, da kennt er sich aus. Und um den „Rest“ entsprechend zu schaffen, holt er sich hier bei Juhu! Unterstützung, Hilfe zur Selbsthilfe.