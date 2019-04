Lasst den Kindern ihre Begeisterung

Hautfarbe egal

Werden Kinder von ihrem Umfeld nicht schon früh in Normen gepresst, dann ergeben sich mitunter so herrliche Erlebnisse, wie der Autor sie auf Seite 19 beschreibt:

„Saskia hat sehr helle Haut. Sie lebt in Holland mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem größeren Bruder. Gerade schaut sie sich begeistert im Internet eine Fotografie an. Auf dem Bild sieht man eine junge afrikanische Mutter mit tiefschwarzer Haut, die mit beiden Armen ihre kleine Tochter über ihren nach hinten geworfenen Kopf hält – und die Kleine lacht aus vollem Hals. Beide tragen bunte Kleider und sind so fröhlich und einander so verbunden, dass Saskia nicht aufhören kann, sie zu betrachten. Sie dreht sich zu ihrer Mutter um und sagt: „Ist das vielleicht ein Foto von dir und mir?“

Neugierig fragt ihre Mutter sie: „Siehst du keinen Unterschied zwischen ihnen und uns?“

„Doch“, antwortet Saskia, „doch Mama, ihre Kleider sind viel hübscher als unsere.“

