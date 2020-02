Lady Macbeth in die Neuzeit übertragen

Der Spruch

Man hat den Eindruck, nachdem sie ihre dramaturgische Aufgabe erfüllt hat, verschwindet sie zumindest aus dem tradierten Text. Das hat mich immer ein wenig beunruhigt. Ich hab mich immer gefragt, was passiert mit dieser Figur. Sie ist am Anfang sehr stark in das Geschehen involviert, in die Planung des Verbrechens, des Mordes an Duncan. Dann hört man nur noch, dass sie im Wahn durch die Gänge geht und letztlich nur noch: „The Queen is dead, My Lord.“ Und dann folgt der berühmte Monolog von dem hier auf meinen T-Shirt ein Teil drauf steht. Das hat mich sehr bewegt und nicht losgelassen.

Wie kam es zur modernen Version und der Ansiedlung in einem Wolkenkratzer?

Ich bin eines Tages in Chicago in diesem Turm gestanden, dem Lake Point Tower. Der ist damals noch als einziges Wohnhaus jenseits der Uferstraße in den See richtig hineingeragt. 2010 wurden Baugenehmigungen in der Nähe erteilt. Das hat mich an den Wald bei Macbeth erinnert, der plötzlich aufrückt. Es sind halt hier Hochhäuser, die gepflanzt werden. Das knüpft an an den Fluch der drei Hexen, dass sich Macbeth in Sicherheit wiegen lässt, weil er sich nicht fürchten muss, solange der Wald von Birnham nicht aufrückt zu seiner Burg.