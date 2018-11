Lachen über Selbstverliebtheiten

Aneinander vorbei

Zwischen einer Stadtneurotikerin, die aus Woody Allens Universium entsprungen sein könnte, Paul Watzlawicks „Anleitung zum Unglücklichsein“ und Cris Evatts „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ pendeln die Figuren dieses Stücks, die von den beiden Protagonist_innen sehr, sehr glaubhaft verkörpert werden.

Baden in der Trostlosigkeit

Also zurück zum Plott: Die Frau will eine Fischdose, kommt nicht zu einer solchen, weil er das Regal blockiert. Sie kann – oder will (?) nicht zu fragen, ob er nicht auf die Seite gehen könnte, sondern ärgert sich. Steigert sich in diesen Ärger hinein. Mehr und mehr, immer tiefer. Hass keimt auf und sie schlägt ihn auf den Kopf. Andere Szenen folgen nach demselben Muster. Beginnenden Unmut schlucken und dann mehr oder minder explodieren. In rasante Sprechdurchfall, bei dem die Figur – und ihre Darstellerin – auszutesten scheint, ob sie nicht doch nun endlich auch ihr Publikum nervt – was sie auch anspricht fegt sie mehr als eine halbe Stunde Solo über die Bühne. Hin und wieder mit ganz kurzen ruhigen Momenten tiefen Selbstmitleids. Ihr Lieblingsbuch: „Das trostlose Haus“ – das hat sie nicht gelesen, „aber der Titel“!