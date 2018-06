Kraft- und humorvolle Eingreiftruppe für bunte Zukunft

Bunte multikulturelle Gruppe

Ursprünglich initiiert von Simonida und Sandra Selimović für die Wien-Woche initiiert, entwickelten die beiden Theater-Schwestern gemeinsam mit der Regisseurin des Berliner Gorki-Theaters, Yael Ronen das Stück, das auf seiner Tournee durch Europa für zwei Tage auch im Wiener Volkstheater Station machte – während des Festivals „E Bistarde – Vergiss mein nicht“ zum Gedenken der Roma-Opfer während der Naziherrschaft in Österreich. Erarbeitet wurde es vom genannten Trio gemeinsam mit der auf der Bühne zu erlebenden bunt zusammengewürfelten, multikulturellen Gruppe von Romnija, Rom und Romani Traveller aus Österreich, Serbien, Deutschland, dem Kosovo, Rumänien, England und Schweden sowie israelisch-deutsch-türkisch-Berliner Gadjé (wie Nicht-Roma genannt werden), Frauen, Männern, Drag-Queens, sich als hetero-, homo- und/oder bisexuell outend.

Verfolgung allerorten, Ermordung, Vertreibung, Auslöschung in einer Art und Weise, dass viele der Verfolgten ihre eigene Identität verleugnen, sich aufspalten (lassen) in verschiedenste Gruppen oder einander ihre Zugehörigkeit zu Roma abspenstig machen – all das wird thematisiert. In der Vergangenheit, vor allem in Comicfiguren werden Held_innen aufgespürt wie Magneto (X-Men) oder Robin, die eigentlich Roma seien, wenngleich ihnen in Hollywood-Verfilmungen auch wiederum die Identitäten genommen wurden. Bei der Suche nach Heroes geraten sie mitunter in Streit mit anderen verfolgten Völkern, wie Jüd_innen – Konkurrenz der Opfer.