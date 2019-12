Kleine & große Bühne - mit 11 cm kleinem, riesigen „Star“

Klauende Könige

Irgendwann lässt der Objekt-bauer und -spieler eine metallene Ruder-Galeere rund um die kleine auf der großen Bühne kreisen. Ihr entsteigen Figuren, die im ersten Moment an die heiligen drei Könige erinnern. Statt aber dem Kindlein etwas zu bringen, nehmen sie so ziemlich alles, was in der Zwischenzeit auf der kleinen Bühne aufgebaut wurde, mit.

Kämpfe zwischen Gut und Böse. Tänze zwischen Mond-Phasen. Spiel mit (tierischen) Symbolen, einmal auch zwischen eigenem Gesicht und Mondsichel – so, dass letztere danke ersterem zum Vollmond wird. „Seht ihr den Mond dort stehen?/Er ist nur halb zu sehen,/und ist doch rund und schön!“. Heißt es in dem von Ketturkat gesungenen, aber weniger bekannten Teil des Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius.

Gehen lernen

Ganz wenige Worte, nur hin und wieder die Rufe „Mamma Luna“ (Mutter Mond) nach der Venus, die kein Gesicht und keine Füße hat. Auf der kleinen Bühne verschafft er einer Kopie der Kopie dann doch Beine nachdem sie ohne solche bei den Erstversuchen ständig hinfällt.

In den 40 Minuten zaubert der Künstler mit dem „Gebären“ immer wieder neuer Bilder und Figuren nicht wenig Staunen beim Publikum hervor. Anderen Besucher_innen hingegen scheint eine durchgängige Erzählung zu fehlen, die sich aus den vielen Bildern nicht unbedingt erschließt.

