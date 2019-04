Kids drehen zwischen Schleim, Monstern und Robotern

Steuerbare Roboter in menschenähnlicher Gestalt und „Kollegen“ in Form mechanischer Spinnen bevölkern vier Inseln. Bei den von Künstlerinnen gestalteten fantasievollen, teilweise gruseligen Landschaften handelt es sich um Filmsets. Bis 23. April (2019) drehen hier Kinder bzw. Jugendliche (8 bis 12 Jahre) in Kleingruppen innerhalb von jeweils weniger als zwei Stunden Videos.

Die Aktion steigt in der Kunsthalle Wien (im MuseumsQuartier) und nennt sich „Space for Kids. Wenn Roboter träumen“. Der Kinder-KURIER durfte am Karfreitag dabei sein und fotografieren - fast 100 Fotos findest du verteilt auf drei Bilderstrecken weiter unten.

Zum zweiten Mal läuft nun in der Kunsthalle die Aktion „Raum für Kinder“. Hier werden sie - rund um von Künstler_innen gestaltete Objekte - auch unterschiedliche Art kreativ. Beim ersten Mal - vor rund einem ¾ Jahr - gestalteten Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Materialien Räume. Diesmal werden sie zu Filmschaffenden.