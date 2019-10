Kebap-Verkäufer spenden, damit Junkies loszukommen

FH-Ausbildung

Zum Abschluss kündigt Ali an, im kommenden Jahr eine Ausbildung zur Suchtberatung machen zu wollen. So wie es Dilek Aksoy, Erstberaterin im Verein, berufsbegleitend macht.

Sie ist im dritten Semester an der Fachhochschule St. Pölten (Dauer vier Semester). Sie ist auch stellvertretende Leiterin des Vereins. „Ich wollte mir aber dazu auch die fachliche Kompetenz aneignen, um unsere Klientinnen und Klienten besser betreuen zu können.“

Ausgangspunkt für den Verein, so die Beraterin: „Unsere türkische Community hat in diesem Bereich große Sorgen. Ich bin viel unterwegs, vor allem in Gesprächen mit Frauen ist mir aufgefallen, Mütter haben große Probleme mit Kindern, die abhängig sind. Sie fühlen sich isoliert, haben zu wenig sprachliche Kenntnisse, um sich an Anlaufstellen und Einrichtungen der Stadt zu wenden. Da sehen sie viele Hindernisse und Barrieren.

Wir bieten die Beratung in beiden Sprachen an. In der eigenen Community fühlen sich diese Mütter viel wohler. Das ist für sie viel niederschwelliger. Da fühlen sie sich sicherer.“

Meist sind es Eltern, vor allem Mütter, die sich an den Verein wenden, so Frau Aksoy. „Da ist es unsere Aufgabe, sie zu stärken, zu motivieren, mit ihren Kindern zu reden, immer wieder zu reden, sie zu motivieren, auch einmal hierher zu kommen. Meistens genügen schon zwei, drei Termine. Aber manchmal ist es schon auch fast hoffnungslos.“