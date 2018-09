Jugendliche Forscher_innen suchen Lösungen für viele Probleme

Flexible Protektoren

Ein beliebtes Experiment in der Physik sind sogenannte nicht-newtonsche Flüssigkeiten: Speisestärke mit Wasser gemischt, ungefähr im Verhältnis 1:1. Greifst du mit den Fingern in diesen „Gatsch“, sinkst du ein, klopfst du mit der Faust drauf, wird sie zur harten Oberfläche. In größeren Becken kannst du drüber laufen, aber nicht langsam gehen. Im letztgenannten Fall sinkst du eben ein. Diese Eigenschaften hatten es Anna Amelie Fleck (heute 16) aus dem deutschen Fulda angetan. „Ich bin ein Nerd“, charakterisiert sie sich in einem der ersten Sätze im Gespräch mit dem Kinder-KURIER in Dublin. „Das müsste doch ein geniales Material für einen flexiblen Protektor sein“, war ihre Ausgangsüberlegung. Und sie begann zu experimentieren, in welche Hülle sie so ein Material einfüllen könnte. Mit ihrem Enthusiasmus steckte sie ihren vier Jahre älteren Bruder Adrian an. Mit verschiedenen Folien probierte das Duo dies über rund drei Jahre hinweg aus. „Wir mussten aber auch mit der Masse selbst arbeiten, damit sie nicht stockt, aufquillt oder in einer Ecke zusammen­rinnt. So haben wir verschiedene Chemikalien hinzugefügt – so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.“ Das Duo holte nicht nur einen der dreifach vergebenen ersten Plätze, gewann auch Zusatzpreise, sondern „wir sind auch schon im Gespräch mit Firmen und forschen weiter an der wirklich praktischen Verwendung in echten Protektoren.