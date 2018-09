Ich hätt‘ dir sicher geholfen!

Eng und vertraut aneinander gelehnt sitzen die beiden Darstelllerinnen, Regisseurinnen und Erfinderinnen des Stücks „Parole Haifisch“ Janina Sollmann und Gabi Wappel im Bühnenhintergrund während das Publikum den kleineren Saal im Dschungel Wien betritt. Sie blättern und lesen in einem Buch, fallen aber gar nicht einmal sehr auf. Die Aufmerksamkeit auf sich zieht ein aufgeblasener Orca mit blauer Leuchtkette, der zentral über der Bühne hängt. Nicht ganz so stark sticht ein aufgeblasener Clownfisch hinter der letzten Sitzreihe ins Auge.

Mit Beginn des Stückes wird auch das Buch sichtbar – ein bebildertes über Haie. Janina und Gabi – so heißen sich auch im Stück – beginnen über Kindheitserlebnisse zu erzählen. Ob sie wahr sind? „So wie alle Geschichten, die du immer und immer wieder in deinem Leben erzählst“, verrät Janina Sollmann nach der Vorstellung dem Kinder-KURIER. Also, im Kern ja, kann sein, dass mitunter das eine oder andere ausgeschmückt oder aufgeblasen worden ist.