„Hypnotisiert“ im Bundesrat des Parlaments

Kinder der Wiener Volksschule Oberlaa führten am Kinderrechte-Tag ein Theaterstück namens „ Hypnotisiert“ im Parlament auf. Eingeladen wurde die Volksschule mit ihrem Theater von Karl Bader, dem derzeitigen Präsidenten des Bundesrats. In dem Stück, das sie mit dem Verein culture fly im Projekt „Den Kinderrechten auf der Spur“ erarbeitet hatten, geht’s um den Klimawandel.

„ Hypnotisiert“ ist von den Ideen und Anliegen der Kinder der genannten Schule bestimmt, erklärte Autor und Regisseur Philip Aleksiev. Der Ölbaron Bernd Björn gerät darin zunehmend in einen Konflikt mit seiner Tochter, der Klimaaktivistin Anna. Das Stück findet ein utopisches Ende, in dem offenbleibt, ob es Kinderrechte in 30 Jahren noch gibt. Die Kinder fordern: „Hören wir auf, Schuldige zu suchen. Retten wir unsere Erde! Jetzt!“