Hier könnt ihr alles werden und alles ausprobieren

Be-Hinderungen werden gemacht

Die Schwierigkeiten dabei liegen nicht in ihrer Darstellungskunst, sondern werden ihnen als Hindernisse von ihrem Umfeld in den Weg gelegt. Nur deswegen, weil sie Behinderungen haben. So will Tobias die Proben gar nicht verlassen. Hier fühlt er sich wohl, weil er als gleichwertig im Ensemble aufgenommen ist. Draußen, allein schon beim Einkaufen, drangsalieren ihn andere Kund_innen, weil er ein bisschen länger für seine Auswahl braucht. Diese Szene - nachgestellt - kommt als Video-Einspielung über die große Leinwand. Paula wiederum wird von ihrer „Betreuerin“ direkt von der Probe, in die sie sich richtig reinkniet, weggezerrt.