Hannah, die nicht reden kann/will

Hannah kann wunderbar formulieren. Im Schreiben lebt sie auf. Auch in ihrer Fantasie, in ihrem Kopf. So erleben wir eine Sequenz, in der sie einen märchenhaften Traum schildert.

Hannah und Hedda sowie auch der Stücktitel Heaven haben den Anfangsbuchstaben gemeinsam. Das H stand am Beginn der Inspiration für Geschichten, so die Stück-Autorin im Publikumsgespräch am Vormittag. Und so stößt Hannah bei ihrer Recherche auf Heldinnen wie nicht zuletzt Helen Keller, jener mehrsprachigen Autorin, die im zarten Alter von ungefähr eineinhalb Jahren plötzlich blind und gehörlos wurde.

Und so ist das 75-minütige Solo-Sprechstück paradoxerweise eine Art Plädoyer für Innehalten und einmal nichts reden, es vielleicht eben in schriftlicher Form zu sagen ;)

