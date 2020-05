Grenz-Öffner, 4er Kind und eine Hoffnungsträgerin

Meisterin

Die Mutter musste am Ende ihrer Volksschulzeit nachdem ihr Vater gestorben war, zu Hause und auf der Weide ihres Dorfes tatkräftig mithelfen und anpacken – der Traum von einer weiteren (Aus-) Bildung zerrann. Als ganz junge Ehefrau in Wien brachte sie sich selbst Deutsch bei – mit Hilfe eines kleinen schwarz-weiß-Fernsehers. Das beschreibt die Autorin in der Geschichte „Meine Mutter – meine Heldin“. Diese wird übrigens später noch ihre Meisterprüfung in Schneiderei mit Auszeichnung bestehen. Gemeinsam mit ihrem Vater führte sie die von ihm gegründete Schneiderei in Hietzing, bei der viele ORF Mitarbeiter_innen ihre Kleidungsstücke ändern ließen.

Nicht zuletzt deshalb legten sie und ihr Mann großen Wert, dass ihre Tochter ausreichend lernen sollte. Sie nannten sie ja auch bewusst „Hoffnung“, auch wenn Ümit öfter ein Männer- als ein Frauenname ist. Den Namen hatten die Eltern schon gewählt, bevor sie wussten, ob ihr erstes Kind ein Mädchen oder Bub wird.

In einer weiteren anekdotischen Story führte Ümits Name allerdings zu Verwirrung – in französischer Konversation dachten einige, sie meine humide (feucht).