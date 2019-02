Goldene Schuhe, drehende Räder und der Saft der Trauben...

Von Plastik-Trauben bis Action-Cam

So nahm etwa der Musiker eine Kunststoff-Rebe mit nach Jamaika, setzte sie in den Sandstrand und schickte dieses Bild nach Wien, damit es ins Musikvideo eingebaut werden konnte. Bei einem Ausflug auf den Stephansplatz, montierte der Filmemacher eine Action-Cam unten am Rollstuhl – diese bewegten Bilder durch die Speichen der Räder kommen in etlichen Überblendungen vor. Aus dem Badezimmer wurde für eine Szene ein Krankenhaus, in dem der Protagonist mit einer Schlagobers-Spritze behandelt wird – und das entspricht auch der (Selbst-)Ironie Gerald Alts, die er in so manchen Erzählungen über alltägliche Erlebnisse, die ihm als Mensch mit einer Behinderung widerfahren, einfließen lässt. Etwa, wenn er –oder eine Begleitperson - auf einem Amt betonen muss, dass er durchaus in der Lage ist, selbst sprechen zu können!