Gehörtes auf den Brillengläsern lesen

Alexandre Fernandes Batalha aus Brasilien, der selber auf beiden Ohren Cochlea-Implantate trägt, hat sieben Smartphone-Apps entwickelt. Zwei Highlights davon sind eine App, die in lauten Umgebungen aktiviert wird, um die Geräusche herauszufiltern und so die Tonqualität zu verbessern. Diese App ermöglicht es damit, gesprochene Sprache besser zu verstehen. Eine weitere App dachte sich Alexandre für blinde Cochlea-Implantat-Träger aus – mit dieser können sie Vieles über gesprochene Sprache steuern. Bei seinem Besuch in Innsbruck traf er auch seinen Chirurgen Rudolph Häusler wieder, der ihm vor knapp zehn Jahren in Brasilien seine Hörhilfe eingepflanzt hat.