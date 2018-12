Frosch, Adler und Ausschütteln gegen den Stress

Entstressen

Carolin, die die Gruppe leitet, betreibt neben Kinderyoga auch Kinder-Mentaltraining und meint, beides ergänze sich gut. „Das eine kommt aus dem Yoga und das andere kommt aus der Gehirnforschung. Ich verknüpfe es. Letztlich geben sich beide sehr gut die Hände.

Mit Erwachsenenmache sie vor allem 1:1-Coaching, erzählt sie. Yoga sei mit Kindern weitaus lebendiger, „weil Erwachsenen in der Stunde sehr ruhig sind. In ihrer Mimik sieht man meistens Anspannung und erst am Ende Gelöstheit. Bei den Kindern bekommt man die Emotionen sofort. Die setzen sich dann auch hin, wenn sie keine Lust haben. Man bekommt sehr rasch Rückmeldung. So kann man sehr gut auf die Emotion oder die jeweilige Situation auch eingehen.“

Kinder-KURIER und SchauTV wollen wissen, ob Carolin Tipps für Eltern oder andere Erwachsene habe, die mit Kindern umgehen, um sie aus Stress-Situationen in entspanntere Stimmungen zu bringen.

„Was ich mitgeben kann ist, dass man Stress nicht an Kindern auslässt oder auf sie überträgt. Das ist das allerwichtigste. Wir kennen das ganz oft, dass wir von einer Situation in die nächste rauschen, das heißt wir kommen vielleicht noch am Handy zur Haustür, sperren da auf und dann läuft natürlich das Kind schon freudig entgegen und das erzeugt oft Überforderung. Bei meinen Coachings empfehle ich immer wieder, dass man ganz bewusst eine Sache beendet, also wirklich sehr achtsam in die nächste Situation startet.“

Das heißt konkret?

„Ein sehr wichtiger Tipp: Handy weglegen, weil ja die sozialen Netzwerke, Medien usw. sehr viel Information an unser Gehirn weiter leiten und diese Informationsflut ja auch Stress erzeugt. Das heißt, das Gehirn wird ziemlich vollgeballert mit Informationen und es entsteht dadurch sehr starke Aktivität im Stresszentrum des Gehirns. Es wäre also schon eine gute Sache, das Handy wegzulegen bevor man das Kind vom Kindergarten oder der Schule abholt.

Was ich auch immer wieder empfehle – damit arbeiten wir ja auch im Yoga – dass man bewusst den Atem lenkt. Das heißt, immer wenn ich merke, dass viel Spannung entsteht, kann ich drauf achten, dass ich bewusst in den Bauch einatme und dann bewusst und gleichmäßig auch ausatme. Dieses Ausatmen erzeugt viel Entspannung im Gehirn und entspannt auch die Muskulatur.

Beide Hände auf den Bauch legen und wenn möglich durch die Nase einatmet – bis in den Bauchraum und dann ganz ruhig wieder ausatmet.“