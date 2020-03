Lass eine Pflanze aus dem Bleistift-Stummel wachsen

Am 30. März ist der Welt-Bleistifttag. Ja, auch den gibt’s.

Und warum gerade am vorletzten März-Tag?

Vor genau 162 Jahren bekam der US-Amerikaner Hymen Lipman an diesem Datum das Patent für einen Bleistift mit Radiergummi am hinteren Ende des Stiftes.

Übrigens werden heute – also vielleicht nicht gerade in diesen Shut-Down-Zeiten – im Schnitt Jahr für Jahr zwei Bleistifte pro Mensch auf der Welt produziert. Seit sieben Jahren gibt es Bleistifte auch mit einer kleinen Samenkapsel am Ende – statt eines Radierers. Das dänische Unternehmen Sprout World (sprießende Welt) hat natürlich Ideen, was so alles mit Blei- und Buntstiften gemacht werden kann. Kreativ irgendwas zeichnen, dafür brauchst du wahrscheinlich keine Tipps. Aber vielleicht magst du ja auch einmal was ausmalen. Dafür hat dieses Unternehmen gerade für die jetzige „Haus-Arrest“-Zeit wunderschöne Pflanzen- und Tierbilder zum – kostenlosen – Download vorbereitet – siehe Link unten.