Frau Marizza staubt (nicht nur) ab

Missverständnisse

Es folgt der Versuch, über Siri die Frau Doktor anzurufen – samt witzigen Missverstädnissen Marizzas mit Siri oder umgekehrt wie „Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten“ (Siri) und Marizzas Antwort: „Siri nur manchmal du sprechen nix gut Deitsch!“

Platz finden

Während auf der improvisierten, im Putzwagen fixierten Flip-Chart das Thema des Vortrages „Wie finde ich den richtgien Platz im Leben“ geschrieben steht, sucht die – hinter dem Vorhang von Marizza in Dworschak verwandelte Vortragende zunächst einmal den passenden Platz für ihre Tasche. Ach ja, sie kommt vom „Institut für angewandte, wirtschaftliche Verhaltensauffälligkeit in Österreich“.

Ach wie gut, dass sich Marizza auf Ibiza reimt. Gag am Rande: Die Tochter des Spektakel-Wirtes (Aladin Al-Serori) Leila ist Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung (vormals beim KURIER). In Deutschland war sie in jenem Team, das investigativ recherchierte und am Ende jenes berühmte Video veröffentlichte.