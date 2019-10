Fahrbare Badewanne, Monster-Sänfte und andere Fantasien

Volksschulkinder eingeladen

Frida und Kolleginnen und Kollegen aus den damals dritten Klassen der Volksschule Stiftgasse waren im vorigen Schuljahr vom MuMoK eingeladen worden, sich einige Bilder und Objekte einer damals noch bevorstehenden Ausstellung auszusuchen. „ Alfred Schmeller. Das Museum als Unruheherd“

Museums-Öffnung

Herr Schmeller war vor 50 Jahren Direktor des Vorläufers des heutigen MuMoK. Er sammelte Bilder und Objekte, aber vor allem wollte er Kunst nicht nur ausstellen, sondern an möglichst viele Menschen vermitteln, auch an Gruppen, die vielleicht nicht so von vornherein ins Museum gekommen wären. „Das Museum sollte ein „Unruheherd“ sein, in dem viele Themen zur Sprache kommen. Das Haus öffnete er in vielfacher Hinsicht: Er lud die Wiener Festwochen ein, im heutigen mumok das Avantgardefestival Arena zu veranstalten und war bestrebt, die Jugend mit Malaktionen und anderen Veranstaltungen ins Haus zu holen“, heißt es dazu auf der Homepage des MuMok.