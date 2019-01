Fäden, Geschichten und Netzwerke spinnen

Spinnen – oft wird es heute hierzulande eher abwertend verwendet und will meistens wen bezeichnen, die/der nicht ganz richtig im Kopf ist. Beim Hauptwort Spinne schrecken viele auf – „huuuuch“. Am ehesten kommt es in der ursprünglichen Bedeutung noch in Märchen vor – vom „Dornröschen“, das sich an der Spindel sticht bis zum „Rumpelstilzchen“. Im letztgenannten kommen die wirklichen Bösewichte unge„schoren“ davon: Der Vater, der die Tochter an den König verkauft und dieser, der nicht genug kriegen kann von dem zu Gold gesponnenen Stroh.

Diese Märchen wurde diesen Samstag unter anderem bei einem der Nachmittage unter dem Motto „Spinnereien - frisch gesponnen“ im Wiener WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) erzählt. Immer wieder setzte sich die Erzählerin Dena Seidl dafür an ein großes Spinnrad. Ihre Kollegin Ursula Kiffmann erzählte eher weniger bekannte Märchen - u. a. von einer Spinne, die sieben ihrer acht Schuhe auf den Wegen zu anderen Tieren verliert. Und in der Zwischenzeit spann Claudia Mohr, wenn sie nicht ihre Kolleginnen musikalisch klangvoll begleitete, Fäden.