Extrem begeistert von den Ergebnissen der Jugendlichen

Warum hat Wien Energie diesen Wettbewerb durchgeführt?

Wir setzen uns seit sehr vielen Jahren für einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie ein und da sind Kinder und Jugendliche eine ganz wichtige Zielgruppe. Man kommt ja ganz früh mit Strom in Berührung, wenn man’s Handy auflädt, die Spielekonsole bedient. Der Schulwettbewerb ist einer der Maßnahmen, wie wir an Kinder und Jugendliche herantreten. Wir haben gesehen, wie sie sich sehr engagiert und begeistert mit dem Thema auseinandersetzen.

Wir haben aber auch sonst viele Maßnahmen, Gratis-Führungen, ein Sommerferienspiel, aber der Schulwettbewerb war zum ersten Mal, wo wir die Jugendlichen gebeten haben, ganz frei und kreativ umzusetzen, wie denn der Strom eigentlich in die Steckdose kommt.

Was ist ihre (Energie-)Bilanz nach Abschluss des Bewerbs?

Wir sind extrem begeistert von den Ergebnissen. Wir haben uns nicht gedacht, dass die Schülerinnen und Schüler ein eigentlich doch so schwieriges, komplexes technisches Thema so gut umsetzen können. Besonders das siegreiche Video gefällt mir extrem gut, weil es mit einfachen Mitteln, mit Zeichnungen, sehr kreativ und unterhaltsam zeigt, wie die Energieversorgung der Zukunft ausschaut.