Essen, Natur, Bildung und Liebe

Kindern der roten Hortgruppe im Hort Georg-Bilgeri-Straße 13 waren so viele Rechte so wichtig, dass jedes Kind sein eigenes Lieblingsrecht geformt hat. Besonders gut hat der Jury das Recht auf Liebe gefallen: „Das sollte man direkt in die Kinderrechtekonvention aufnehmen“, so Kinderfreunde-Mitarbeiterin und Jury-Mitglied Sigrid Spenger.

Als Preise gab es Spielepakete von Hasbro, Kooperationspartner des Bewerbs mit dem Knet-Spielzeug Play-Doh.