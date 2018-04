Es ist Zeit – Kindern Zeit zu lassen!

Rejhana gibt eine strenge Direktorin. Sie faselt zwar davon, dass es ihr um die (berufliche) Zukunft der Kinder gehe, doch eigentlich will sie – der eigenen Karriere wegen – dass ihre Schule bei den Leistungskontrollen am besten im ganzen Lande abschneidet. So drangsaliert sie nicht nur die Schüler_innen, sondern auch ihr Lehrer_innen-Team und sie kündigt den singenden Koch-Lehrling (Adnan).

Gemeinsam mit Cornelia und Philip vom Verein culturefly für interaktive Kunstprojekte arbeiten die Kinder der 4b der Volksschule Bernhardtstalgasse/Quellenstraße (Wien-Favoriten) an einem Theaterstück zum Thema Kinderrechte. Der Kinder-KURIER besuchte einen Probenvormittag im Musikraum sowie in einem der beiden Turnsäle.