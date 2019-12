Eine schreibt "Magritte", zweite denkt sich Geschichten aus

Der Preis in der Kategorie für einzelne jugendliche Literat_innen wurde diesmal von der Jury geteilt (je 500 €, finanziert von der Literaturabteilung des Bundeskanzler_innen-Amts). Die beiden Gewinnerinnen: Martina Darwich für „Gelbe Gummistiefel“ und Anja Gloser, die den Text „Pflicht, Wahl oder Wahrheit“ eingereicht hatte.

In diesem beschreibt sie ein kleines Mädchen, das beschließt, in gelben Gummistiefeln durch die Stadt zu wandern. Und dabei darauf gestoßen wird, fremd zu sein.

„In der Stadt stellte man ihr die Frage, was denn an ihr so befremdlich wäre, dass man sofort erkenne, dass sie fremd sei. „Trägt denn niemand hier solches Schuhwerk?“ fragte sie. „Niemand.“ „Doch, ich. Ich stehe doch in gelben Gummistiefeln vor Ihnen.“ Das kleine Mädchen warf einen misstrauischen Blick in die Stadt, und bald darauf schienen sich alle Stadtbewohner vor ihr zu versammeln und sie mit großen Augen zu betrachten. „Du bist nicht von hier“, sagten sie. „Was bin ich dann?“ „Fremd. Eine Fremde“, die Stadtbewohner nickten und machten sich auf, denn das Spektakel war zu Ende. „Was… ist fremd? Warum bin ich das?“