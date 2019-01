Eine ganze U-Bahnlinie voller Wiener Kinder

Fakten für Entscheidungen

Zahlen, Zahlen, Zahlen – mit dem Sammeln von Tatsachen (Fakten) befassen sich 40 Mitarbeiter_innen der Abteilung für Statistik (MA 23). Alles was sie so an Gezähltem und Ausgerechnetem sammeln erscheint jedes Jahr in einem 300-Seiten dicken Buch. Aber sie sammeln das nicht, weil so Zahlen-Freaks sind, sondern – wie sie bei der genannten Veranstaltung knackig und anschaulich erklärten, weil solche Fakten wiederum die Grundlage für wichtige Entscheidungen sind. Wenn diesen, nächstes und so weiter Jahr so und so viele Kinder geboren werden, dann ist klar in sechs, fünf, vier Jahren.... braucht es für diese Platz in Klassenzimmern. Nimmt die Zahl der Kinder zu, braucht’s also mehr Schulen, mehr Spielplätze und so weiter.